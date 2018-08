Próxima “Mega Feira de Adoção de Cães e Gatos” em Osasco acontece dia 25

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, através do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, realizará no dia 25, sábado, das 10h às 16h, a 2ª Edição do “Pet Day – Mega Feira de Adoção de Cães e Gatos”, no estacionamento do Paço Municipal (Rua Narcisio Sturlini, nº 201, na Vila Campesina).

O evento tem por objetivo realizar o maior número de adoção dos cães e gatos cuidados pelo Departamento de Bem-Estar Animal.

Todos os pets passam por uma avaliação médica, tratamento (em caso de doenças ou lesões), são castrados, vacinados e vermifugados. Junto aos animais serão entregues certificados de adoção de guarda responsável.

Serviço

Pet Day – Mega Feira de Adoção de Cães e Gatos

– Data: 25/8

– Horário: das 10h às 16h

– Local: Estacionamento do Paço Municipal (Rua Narcisio Sturlini, nº 201, Vila Campesina)