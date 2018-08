Simaria comenta “treta” com Anitta: “pode vir até a mim e dizer o que sente”

Após Anitta comentar, em entrevista, que “não consegue ser falsa”, ao ser questionada sobre os desentendimentos com outros artistas, como Maluma e Simaria, a sertaneja irmã de Simone veio a público dar sua versão do atrito com a diva pop, que aconteceu nos bastidores do Prêmio Multishow 2017.

Publicidade

“Fomos até ela para dar um conselho que nós gostaríamos que alguém nos desse. Não sei o que aconteceu… Segundo o povo, não sei se foi ela que falou, não acompanho, meu mundo é outro, foi como se a gente tivesse brigado”, disse Simaria, ao programa “Balanço Geral”, da Record TV.

Ela ainda deu abertura para uma reaproximação: “Queria dizer uma coisa para a Anitta: amiga, se a gente falou alguma coisa – ou talvez só eu tenha falado – que te deixou chateada, pode me chamar, pode vir até a mim e dizer o que você sente, porque eu não sei o que foi que talvez eu tenha dito que tenha te deixado chateada”, declarou Simaria.

“Estou dizendo isso com a maior humildade do mundo, porque admiro ela demais, é uma mulher muito trabalhadora, é uma menina que luta pelas coisas que quer, é uma pessoa que somou muito com a gente na parceria com ‘Loka'”, completou a irmã de Simone.

—————————————————————-

Publicidade

VISÃO FOFOCA+ //

Leo Dias afirma que atriz da Globo é garota de programa

O sempre polêmico colunista Leo Dias soltou mais uma “bomba” em sua coluna. Ele afirmou que uma atriz da Globo ganha uma renda extra como garota de programa, cobrando R$ 5 mil pelos serviços.

Ele não revelou o nome da atriz, afirma apenas que trata-se de uma profissional contratada por obra pela emissora carioca.

“Ela cobra R$ 5 mil e faz de tudo, se é que me faço entender. As únicas restrições são quanto a filmar e fotografar o momento”, escreveu Leo Dias em sua coluna no jornal O Dia.

Publicidade

Ai, gente, quem será? #ContaLeoDias

—————————————————————–

VISÃO FOFOCA+ //

Marido diz que Ana Hickmann “é porca” e leva tapa da apresentadora; assista

A apresentadora Ana Hickmann foi chamada de “porca” pelo marido, Alexandre Correa, e deu um tapa nele.

Publicidade

O episódio aconteceu em um vídeo para o canal da loira no Youtube. Os dois contavam 20 fatos sobre a trajetória do casal, até que Alexandre falou de uma coisa que lhe incomodava.

“Nossa, gente, ele é muito chato. Ele não consegue ver um copo sujo em cima da mesa”, disse ela. “A Ana Hickmann é porca, meu Deus do céu”, reclamou o marido.

Ela não gostou da declaração do marido e lhe deu um tapa nas costas, em tom de brincadeira. “Porca? Porca, nada. Ele que é um chato!”, respondeu a apresentadora, indignada. Assista (a partir dos 17:55m):