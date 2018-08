“Não consigo ser falsa”, diz Anitta, sobre “treta” com Simaria e Maluma

Em entrevista ao jornalista Léo Dias, no “Fofocalizando”, no SBT, a cantora Anitta comentou os boatos sobre “tretas” com outros artistas.

Primeiro, ela foi questionada sobre se houve desentendimento com o cantor colombiano Maluma, com quem gravou a música “Sim ou Não”. “As pessoas adoram falar que eu sou brigona. É que eu não consigo ser falsa. Se a pessoa fez algo que me chateou não consigo sorrir e fingir que nada aconteceu”, disse Anitta.

“É perceptível pra todo mundo, não sei disfarçar. Mas sou uma pessoa que evolui, e agora está tudo certo”, completou ela, que se negou a comentar o motivo da “treta”: “Não te importa”, disse a Leo Dias.

Ele também questionou a cantora sobre o boato de que a relação dela com Simaria, da dupla com Simone, também não anda boa. Anitta não respondeu a pergunta, mas não negou o desentendimento com Simaria, voltando a dizer que o motivo não importava.

O desentendimento entre elas teria ocorrido nos bastidores do Prêmio Multishow. Anitta e Simone e Simaria gravaram juntas a música “Loka”.