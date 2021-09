Ação da GCM combate uso de cerol e linha chilena em Barueri

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Barueri, realiza operações para combater o uso de cerol e linha chilena, utilizados para empinar pipas no município. Durante as ações, que ocorrem aos finais de semana, os munícipes são orientados sobre a proibição do uso dos materiais, que colocam em risco a vida das pessoas.

O trabalho é desenvolvido com base na Lei 2.054 de 4 de abril de 2021, que proíbe, na cidade de Barueri, em qualquer área de terreno, público ou privado, a fabricação, venda, fornecimento ou utilização de cerol ou linha chilena, feitos da mistura de cola e vidro picado ou moído e, em pó de quartzo moído e óxido de alumínio, em linha ou cordão.

O descumprimento da lei implica na aplicação de multa aos infratores ou seus responsáveis no valor de R$ 959,25.

Campanhas nas escolas

Ainda conforme a legislação, as escolas da rede municipal de Barueri devem promover campanhas informativas com o objetivo de conscientizar os alunos sobre o perigo do uso ou fornecimento do cerol ou da linha chilena.

