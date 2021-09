Raça Negra faz live especial com convidados dia 24

O Teatro Bradesco promove, no dia 24 de setembro, a live Raça Negra & Convidados, a partir das 20h. A apresentação contará com a presença de artistas como Jorge Aragão, Marvilla e Edmar Thobias (Vai-Vai).

O público poderá curtir, sem sair de casa, um repertório repleto de clássicos, como “Cigana”, “Dono do Seu Beijo”, “Quando Te Encontrei”, “Deus Me Livre”, “Cheia de Manias”, “Maravilha”, “Sem Você”, entre outros sucessos. A live será transmitida no canal do Teatro Bradesco, no YouTube.

Será um momento especial para o público, que vai relembrar a energia do show de gravação do DVD “Raça Negra & Amigos ll”. “Os convidados são nossos amigos, sempre é um prazer dividir o palco com eles, tanto agora, quanto nos momentos em que nos encontramos em shows pelo Brasil”, conta Luiz Carlos.

Com 38 anos de carreira, o vocalista Luiz Carlos e seus companheiros já estão preparados para protagonizar mais esse encontro, com a participação de grandes nomes da música popular brasileira, diretamente do palco do Teatro Bradesco.

Serviço

Live Raça Negra & Convidados

Quando: 24/09, às 21h

Onde: Canal do Teatro Bradesco no YouTube

