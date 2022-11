“Acorda, Cecília!”: menina dorme durante apresentação de ballet em Barueri e vídeo derrete web

Viralizou nas redes sociais esta semana o vídeo em que uma menina cai no sono durante uma apresentação de ballet. As imagens foram gravadas pela mãe da pequena Cecília, de apenas 4 anos, durante uma apresentação realizada no Centro de Eventos de Barueri.

publicidade

No vídeo, Cecília aparece deitada no palco junto com a turma ao som da música “Pra te fazer dormir”. A pequena levou a canção tão a sério que dormiu de verdade. As bailarinas se levantaram, mas Cecília continuou deitada.

Enquanto gravavam as imagens, os pais da menina começaram a questionar se aquilo fazia parte da apresentação. “Cecília, levanta filha, alguém acorda minha filha, pelo amor de Deus”, diz a mãe Cristiane Oliveira. “Cecília, acorda filha! Dança!”, continua rindo bastante.

publicidade

Somente após quase dois minutos, Cecília acorda e se junta às bailarinas para terminar a apresentação. As imagens foram postadas nas redes sociais pelos pais da criança e já têm mais de 6 milhões de visualizações até esta quarta-feira (23).

Ao G1, o pai da menina, Adevaldo Viana, disse que a filha estava bastante ansiosa para se apresentar e não tinha conseguido dormir na noite anterior.

publicidade

Assista ao vídeo: