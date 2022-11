Brasil x Sérvia: público pode assistir ao jogo no Geodésico de Osasco nesta quinta (24)

Os munícipes podem acompanhar a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo nesta quinta-feira (24) no Centro Poliesportivo Sebastião Rafael da Silva, o Geodésico, na Cidade das Flores, em Osasco. A partida começa às 16h (horário de Brasília).

Além do telão, o local recebeu um Espaço Kids com cama elástica, pintura de rosto, recreações, além de espaço instagramável e banheiros químicos. Durante os intervalos o público contará ainda com DJs e diversas atrações.

O serviço é gratuito, aberto à comunidade e ficará disponível até o final da competição. A estrutura foi disponibilizada pelo governo estadual, por meio da iniciativa “São Paulo na COPA 2022”.

A cidade de Osasco já está em ritmo de Copa do Mundo e a torcida pelo tão sonhado Hexa é grande. No Centro, a Ponte Metálica, cartão postal do município, foi iluminada com as cores da bandeira do Brasil.