Copa do Mundo: Ponte Metálica de Osasco ganha luzes com as cores da bandeira do Brasil

Copa do Mundo: Ponte Metálica de Osasco ganha luzes com as cores...

Em clima de Copa do Mundo, que começou no domingo (20), no Catar, a Ponte Metálica de Osasco ganhou uma iluminação especial com as cores da bandeira do Brasil.

“Traz o Hexa pra nós, seleção! Planeta Oz na torcida”, declarou o prefeito Rogério Lins ao publicar fotos do cartão postal da cidade nas redes sociais.

Nos comentários, os munícipes elogiaram a iniciativa. “Muito lindo”, disse um. “Caraca, show! Cinematográfica”, comentou outro. “Que capricho, ficou linda”, escreveu outro osasquense.

A seleção brasileira de futebol, que conta com três jogadores osasquenses, entra em campo nesta quinta-feira (24), às 16h (horário de Brasília), contra a Sérvia. Neste dia, o expediente no Paço Municipal e em demais repartições públicas de Osasco será das 8h às 14h.