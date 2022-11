Seleção: Osasquense Ederson está mais uma vez na lista de Tite

O técnico Tite divulgou hoje (7) a lista de convocados para a Copa do Mundo, que será disputada no Qatar a partir do dia 20. Mais uma vez, o osasquense Ederson, goleiro do Manchester City está na lista de convocados.

Nascido e criado na cidade, é a segunda vez que o goleiro de 29 anos vai para uma Copa, sendo o 2° goleiro, logo atrás do titular Alisson Becker.

Além dele, os atacantes Antony, do Manchestes United (Inglaterra), e Rodrygo, do Real Madrid (Espanha), os dois também de Osasco, estreiam na seleção na Copa do Mundo do Catar, levando a região a ter, pela primeira vez, três representantes na maior competição de futebol do mundo.

Os demais convovados foram:

Goleiros: Alisson (Liverpool-ING) e Weverton (Palmeiras)

Laterais-direitos: Daniel Alves (Pumas-MEX) e Danilo (Juventus-ITA)

Laterais-esquerdos: Alex Sandro (Juventus-ITA) e Alex Telles (Sevilla-ESP)

Zagueiros: Bremer (Juventus-ITA), Éder Militão (Real Madrid-ESP), Marquinhos (PSG-FRA) e Thiago Silva (Chelsea-ING)

Volantes: Bruno Guimarães (Newcastle-ING), Casemiro (Manchester United-ING), Fabinho (Liverpool-ING) e Fred (Manchester United-ING)

Meias: Everton Ribeiro (Flamengo) e Lucas Paquetá (West Ham-ING)

Atacantes: Gabriel Jesus (Arsenal-ING), Gabriel Martinelli (Arsenal-ING), Neymar (PSG-FRA), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona-ESP), Richarlison (Tottenham-ING) e Vini Jr (Real Madrid-ESP).