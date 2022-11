Polícia apreende 1.880 Kg de drogas na Comunidade da 13, em Osasco

Policiais do 5° Baep (Batalhão de Ações Especiais) apreenderam na terça-feira (22), 1.880 Kg de drogas na Comunidade da Treze, região do Jaguaribe, em Osasco.

publicidade

A PM estava em operação de combate ao tráfico de drogas na área quando as equipes K-9 (com cães policiais) entraram com o cão farejador Zoe, que indicou a porta de um barraco desabitado.

Ao averiguar o local, foi constatada a presença de drogas no interior da habitação, que foram imediatamente apreendidas.

publicidade

O total encontrado foi: 165 porções de maconha, 112 porções de cocaína e 194 pedras de crack, além de R$ 31 em espécie e seis munições de calibre .38.

Segundo a Polícia Militar, o barraco servia para o armazenamento dos entorpecentes, sem sinais de moradores.

publicidade

A ocorrência foi apresentada no 2° Distrito Policial de Osasco.