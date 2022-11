Cioeste apresenta sistema de comunicação que interligará GCM’s da região

Nessa quarta-feira (23), o Grupo de Trabalho (GT) das Guardas Municipais do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) reuniu os Comandantes e técnicos das corporações das cidades que compõem o Consórcio.

publicidade

Na ocasião, foi apresentado o primeiro Sistema de Comunicação Avançado (LTE), solução que fará a integração imediata entre as GCMs de todos os municípios da região via rádio, operando via rede wi-fi e 4G. O sistema digital vai ajudar na elucidação de diversos casos ao facilitar a comunicação imediata entre as GCMs.

O Diretor de Comunicação do CiOeste, Mauro Sérgio, ressaltou que o Consórcio promoverá treinamento aos Agentes de Trânsito no início de dezembro, beneficiando mais de 500 servidores.

publicidade

Também participaram do encontro o Comandante da Guarda Municipal de Sorocaba, Davi Oliveira Dutra, e o Diretor Jurídico do CiOeste, Caian Zambotto.