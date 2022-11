Apresentações da 31ª Mostra de Teatro de Itapevi começam hoje (23)

As apresentaçôes da 31ª Mostra de Teatro de Itapevi, promovida pelos alunos da Escola Livre de Teatro e Circo, começam hoje (23), às 19h30, e vão até o dia 4 de dezembro na Kolping Cristo Rei (Rua Brasília Abreu Alves, 33 – Jardim São Carlos).

As atividades exibem a preparação artística semestral dos estudantes da Escola Livre de Teatro de Itapevi, que apresentarão na Mostra o que aprenderam e estudaram ao longo das aulas.

Os espetáculos são gratuitos e o público deve retirar o ingresso no local com no mínimo 30 minutos de antecedência. Os bilhetes serão entregues por ondem de chegada, até atingir a capacidade de público do espaço.

O espetáculo Querô, com texto de Plínio Marcos e direção de João Pedro Alves, abre a mostra, composta por 10 peças, incluindo obras, como: A Tempestade, de William Shakespeare, Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues e o Bem Amado, de Dias Gomes.

A programação completa, com os horários e a classificação indicativa, pode ser conferida aqui.