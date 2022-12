Acusados de matar policial são presos em Osasco

Dois acusados de assassinarem o 1º Sgt PM Alexandre Rezende Porto, do 7º BPM/M, foram presos em Osasco.

publicidade

O policial foi morto no dia 21 de novembro quando trafegava com sua moto pelo Jagaré no dia da folga, em trajes civis. Dois homens se aproximaram dele, anunciaram o assalto e ao identificarem que se tratava de um PM, dera 5 tiros em Alexandre, além de levarem a arma e o aparelho celular.

A 6ª Divisão de Investigação (Serviço de combate à Vitimização Policial) da Corregedoria da Polícia Militar iniciou a investigação por meio das imagens das câmeras do local.

publicidade

As imagens mostraram que os dois indivíduos já estavam acompanhando o trajeto do policial há algum tempo antes da abordagem. As imagens foram compartilhadas com a Polícia Civil. Assim, os autores do crime foram identificados e tiveram a prisão decretada no dia 8 de dezembro.

No dia seguinte (9), policiais da Base Móvel na área da 5ª Cia do 14º BPM/M (Osasco) abordou um dos criminosos e o conduziu para o 5º DP de Osasco/SP.

publicidade

E ontem (13), em operação em Osasco, o Serviço de Combate à Vitimização Policial da Corregedoria PM localizou e prendeu outro envolvido em sua residência, prosseguindo nas medidas para o encarceramento do infrator.