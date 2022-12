Vôlei Osasco vai atrás da vice-liderança da Superliga no Paraná nesta quinta (15)

Vôlei Osasco vai atrás da vice-liderança da Superliga no Paraná nesta quinta...

O Osasco São Cristóvão Saúde enfrenta o Unilife Vôlei Maringá nesta quinta-feira (15), às 20h, no ginásio Chico Neto, no Paraná, em busca da vitória que vale a vice-liderança da Superliga de Vôlei.

Se somar três pontos na partida que será transmitida pelo Canal Vôlei Brasil, a equipe comandada pelo técnico Luizomar sobe da quarta para a segunda posição na classificação geral da primeira fase da competição.

Com seis vitórias e dois resultados negativos em oito partidas, Osasco São Cristóvão Saúde soma 16 pontos. Se bater o adversário paranaense pelo placar de 3 sets a 0 ou 3 sets a 1 nesta quinta-feira, alcançará os 19 pontos, empatando com o Gerdau Minas.

Mesmo jogando fora de casa, a equipe de Fabiana, Adenizia, Natinha e companhia vai entrar em quadra confiante. O Unilife Vôlei Maringá é o nono colocado na Superliga, com retrospecto de dois resultados positivos e seis derrotas.

Mesmo com números favoráveis, o técnico Luizomar não espera um jogo tranquilo em Maringá. “Todo adversário merece respeito, independentemente da posição na tabela. A vitória é conquistada dentro de quadra, ponto a ponto, e quem subestima a equipe do outro lado da quadra corre sérios riscos de ser surpreendido. Valorizamos o nosso oponente desta quinta-feira e vamos provar isso dando o nosso melhor do início ao final da partida”, comenta o treinador.