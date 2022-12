Nesta sexta-feira (16), a Escola de Artes Cesar Antônio Salvi realiza o encerramento das atividades teatrais do ano com a apresentação da peça “A Botija dos Bezerras” no Teatro Municipal Glória Giglio.

A apresentação, dirigida pelo professor Genivaldo José, começa às 20h30 e o Teatro Glória Giglio fica na Avenida dos Autonomistas, 1533, Vila Campesina.