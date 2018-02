ADC Bradesco representa Osasco na Superliga série “B” de 2018

O time de volêi ADC Bradesco representará Osasco na 5ª edição da Superliga feminina – série B/sub-21. A temporada 2018, organizada e dirigida pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), começou dia 25/1 e segue até 7 de abril, reunindo seis clubes.

A equipe Sub-21 do Bradesco – Osasco teve uma trajetória vitoriosa na temporada de 2017. Dos 5 campeonatos disputados, foram alcançados 3 títulos de campeãs e 1 vice-campeonato.

Sobre a temporada 2018, a primeira fase será classificatória e acontece em grupo único, no sistema ‘todos contra todos’. Avançam à fase de quartas de final as equipes classificadas dos 3º ao 6º lugares da fase classificatória. A 2ª fase será disputada em dois jogos. No caso de empate em vitórias, 1×1, será disputado um set extra de 25 pontos (Golden set). Os 1º e 2º colocados na fase classificatória estarão automaticamente classificados à semifinal.

Participam deste campeonato os times: ADC Bradesco Esportes (SP); Curitiba Carob House/CMP (PR); São José dos Pinhais (PR); Lavras Vôlei (MG); Vôlei Positivo/Londrina (PR) e CEFA (RS).

Próximos jogos com o time osasquense ADC Bradesco:

24/2/2018 – 19h

Superliga B

ADC Bradesco X Curitiba Carob House/CMP

Centro De Desenvolvimento Esportivo – ADC Bradesco – Rua Tomás Antônio Gonzaga, 251 – Jd. Cipava

3/3/2018 – 19h

Superliga B

ADC Bradesco X Volei Positivo/Londrina

Centro de Desenvolvimento Esportivo – ADC Bradesco – Rua Tomás Antônio Gonzaga, 251 – Jd. Cipava