McDonald’s dá anel de ouro estimado em mais de 12 mil dólares no Dia dos Namorados

O MC Donald’s vai oferecer um anel de ouro de diamantes em formato de Big Mac ao vencedor do concurso de tuítes numa promoção do Dia dos Namorados, nos Estados Unidos.

Para concorrer ao anel, é necessário declarar seu amor pelo hambúrguer e marcar a publicação com a hashtag #BlingMacContest. A competição começou a valer no dia 7 de até o dia 14 de fevereiro, data que se comemora o Valentine’s Day. O resultado será divulgado no dia 28 de fevereiro.

Segundo o site Extra, o “Bling Mac”, avaliado em aproximadamente US$12.500, tem sete camadas que reproduzem o lanche mais conhecido da franquia. O anel conta com detalhes rebuscados como o gergelim do pão feito de diamantes e as folhas alface de esmeraldas.

Veja o vídeo publicado no Instagram da franquia: