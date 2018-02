Pontos de táxi saem do Terminal de Ônibus de Jandira

A Prefeitura de Jandira mudou o local de estacionamento de táxis na região central. Desde o final de dezembro, os taxistas que antes estacionavam veículos nas dependências do Terminal de Ônibus passam a atender na praça Aniello Gragnano, a 20 metros do antigo local.

A medida foi adotada em função da conclusão das obras do Corredor Metropolitano no centro da cidade, que exigiram a implantação da mão dupla Avenida João Balhesteiro. Com isto, os taxistas não poderiam mais estacionar no ponto tradicionalmente permitido, uma vez que o trecho passa a ser contramão.

Desde então, a Prefeitura passou a oferecer uma estrutura para os profissionais de transporte, como cobertura dos pontos de táxi e a organização viária do trecho para uso dos motoristas. A alteração facilitou a circulação dos táxis que se dirigem aos bairros distantes do centro, contribuindo para melhoria no tráfego na região e beneficiando diretamente os usuários.

Além disso, a Prefeitura mantém conversas com taxistas, sempre em busca de evolução na qualidade do serviço de transporte particular. Na última semana o prefeito Paulo Barufi reuniu-se com representantes da categoria e atendeu a diversas reivindicações dos profissionais.