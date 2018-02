Faustão é internado em hospital e passa por uma angioplastia

O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira. Ele foi submetido a um cateterismo e uma angioplastia para desobstruir uma artéria.

De acordo com o site TV Foco, Faustão foi ao hospital fazer alguns exames de rotina, no entanto, a cintilografia do miocárdio detectou a obstrução de uma artéria e a necessidade de um cateterismo para investigar vasos sanguíneos e o interior do coração.

O cateterismo foi feito na noite de ontem, juntamente com uma cirurgia de desobstrução da artéria e implantação de dois stents. Segundo a Revista Quem, o apresentador passa bem e deve ter alta, no máximo, no final da tarde desta sexta (9).