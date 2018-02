Bando assalta Casas Bahia do Plaza Shopping Carapicuíba

Na manhã desta quinta-feira, 8, três homens armados renderam funcionários e assaltaram a recém-inaugurada loja das Casas Bahia instalada dentro do Plaza Shopping Carapicuíba.

Publicidade

A loja, inaugurada no último dia 19, possui 648 m² e está localizada no piso G1, local de grande movimentação. A informação de testemunhas é que os funcionários chegaram a ficar em poder dos bandidos por alguns instantes. Eletrônicos e equipamentos teriam sido roubados.

De acordo com a assessoria do Plaza Shopping, a ação foi muito rápida a ponto dos clientes que estavam no centro de compras nem perceberem a movimentação. Minutos após o roubo os assaltantes teriam sido presos pela polícia.

Até o fechamento desta matéria a ocorrência ainda não havia sido registrada pelo 1º Distrito Policial, responsável pela área.