Adolescentes roubam moto e depredam casa no Jd. Santo Antonio. Veja o video

Nesta semana, 15 adolescentes assaltaram um funcionário que havia acabado de chegar na casa dos patrões, por volta das 4h da manhã, no Jardim Santo Antônio, em Osasco.

Publicidade

O dono da casa ouviu o barulho das motos na frente da casa e resolveu ir à sacada, neste momento ele avistou os menores assaltando a moto e pertences de seu funcionário, constatou que eles não estavam armados e decidiu ajudá-lo.

“Quando eles estavam indo embora, um deles meio que não sabia dirigir a moto, ele viu esse rapaz e o pegou pelo pescoço, deu uma gravata e o colocou dentro do nosso quintal e falou para eles: ‘A gente só devolve ele quando vocês devolverem a moto’”, conta a dona da empresa em entrevista a Rede Record.

Os jovens infratores forçaram o portão até arrombarem a fechadura. Eles estragaram a fachada da casa e estouraram o para-brisa do carro que estava na garagem e ainda agrediram o casal. “Depois de muita violência, deles verem que meu esposo não ia devolver o menino, eles acabaram devolvendo a moto. Acho que por medo da polícia chegar”, explica a mulher.

O Jardim Santo Antônio é a área do 8º distrito policial de Osasco, e segundo a reportagem do R7, apenas no ano passado registrou 1936 roubos, uma média de cinco por dia. Além disto, foi constatado que os moradores se sentem acuados, independente do horário.

Publicidade

“Vamos preparar um documento, entregar para o governador do estado para discutir essa questão do contingente de Osasco que é pouco no município”, afirma Reinaldo Rodrigues, presidente do Conselho de Segurança da Região Sul de Osasco.