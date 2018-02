Jovem é detido com moto e celulares roubados em Osasco

No última sexta (26), a Polícia Militar do estado de São Paulo (PMESP), por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizou a prisão de um indivíduo por Ato Infracional de Receptação, na Rua Paulo Soares, Nº 26, No Jaguaribe, em Osasco.

Durante o patrulhamento, a equipe de policiais avistou um indivíduo conduzindo uma motocicleta Yamaha/XTZ 250, demonstrando nervosismo ao ver a viatura policial. Ao ser abordado, foi constatado que o sujeito era menor de idade.

Além disso, o jovem possuía dois celulares que ao serem consultados através do número de IMEI constaram como roubados. Após verificação, também foi identificado que a motocicleta era roubada. O indivíduo foi detido no local.

Diante dos fatos, os policiais militares conduziram o jovem ao 5º Distrito Policial e, diante do exposto a autoridade de plantão, após tomar conhecimento dos fatos, foi elaborado um Boletim de Ocorrência de flagrante por Ato Infracional de Receptação, permanecendo o indivíduo à disposição da justiça.