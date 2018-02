Diretoria da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco participa de encontro com presidente do CREA

A reunião teve como objetivo firmar a disposição em trabalhar em sintonia com o maior conselho de fiscalização de exercício profissional da América Latina.

Membros da recém-eleita diretoria da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO) estiveram na quarta-feira, 31/1, na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA) para conhecer os recém-empossados diretores da entidade e firmar a disposição em trabalhar em sintonia com este que é o maior conselho de fiscalização de exercício profissional da América Latina.

Recebidos pelo presidente do CREA, Vinicius Marchese Marinelli, os visitantes Leandro Azeredo Fogaça (presidente), Paulo Sérgio Bertoni Fiorita (vice-presidente), Daniel Calió Sanches (1º secretário) e Felipe Antonio Xavier Andrade (conselheiro) apresentaram o trabalho para 2018 e diversas propostas de parceria com o CREA. A direção da AEAO ressaltou ainda que a expectativa é que a nova sede do grupo seja inaugurada até o início de abril.

Por foi avaliado a possibilidade de retomar a Unidade de Gestão de Inspetorias (UGI) do CREA para as instalações da nova sede, quando estiverem prontas. O serviço deixou de funcionar na cidade no início de 2017, transformando-se apenas numa Unidade Operacional (UOP).

As propostas foram bem recebidas por Marinelli, que lembrou que a nova gestão do CREA tem o intuito de criar um instituto para afiliar as associações nas cidades e oferecer benefícios aos seus associados como assistência jurídica, descontos em planos de saúde e outros serviços.