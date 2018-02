Osasco tem 9 atletas participando da Copa Brasil de Cross Country

Neste domingo (4) será disputado a Copa Brasil Caixa de Cross Country 2, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Estão inscritos cerca de 250 atletas de 53 clubes, que representam 13 Estados e o Distrito Federal. Osasco participará com uma delegação de 9 atletas.

O evento acontecerá em percurso marcado na Marina Estância Confiança, na Estrada Municipal José Vaccari (km 3,2), no bairro Serrinha.

A informação foi divulgada na segunda-feira, 29/1, pelo Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), tendo o calendário de 2018 aberto pela Copa Brasil de Cross Country.

Os campeões de todas as provas serão convocados para representar o país no Campeonato Pan-Americano da modalidade, a ser realizado no dia 17/2, em San Salvador, em El Salvador.

A competição faz parte do programa Caixa de Competições da CBAt, que realiza o evento coorganizado pela Federação Paulista de Atletismo, patrocinado pela Caixa Econômica Federal, com o apoio da Prefeitura de Bragança Paulista e da Marina Estância Confiança.

PROGRAMAÇÃO

Domingo – 4 de fevereiro

8h – 10 km – Feminino Adulto

9h – Cerimônia de Abertura

9h15 – 10 km – Masculino Adulto

10h30 – 4 km – Feminino Sub-18

11h15 – 6 km – Feminino Sub-20

12h20 – 6 km – Masculino Sub-18

13h15 -8 km Masculino Sub-20