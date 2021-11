Ala para covid-19 é desativada no PS Jardim D’Abril, que retoma atendimentos

Com o avanço da vacinação e a queda nos casos da doença, o Centro de Terapia Intensiva da Covid, que funcionou no Pronto-Socorro do Jardim D’Abril, foi desativado pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco nesta terça-feira (9). Agora, o PS retoma os atendimentos e os 32 leitos existentes no local funcionarão como retaguarda de atendimento da rede municipal de saúde para outras especialidades.

Inaugurado em março de 2020, o Centro de Terapia Intensiva atuou de portas fechadas para atendimentos de urgência e emergência de pacientes acometidos por problemas respiratórios. Os cinco pacientes que continuavam internados, foram transferidos para o Hospital Municipal Antônio Giglio e a partir desta quarta (10), toda a estrutura física e os leitos passam a integrar a rede municipal de saúde.

Durante visita na unidade, o prefeito Rogério Lins (Podemos) relembrou a fase mais crítica da pandemia e o trabalho realizado em Osasco para salvar vidas. “Antes de surgir os primeiros casos no estado, nossa equipe já estava discutindo as estratégias de combate à covid 19. Optamos por não fazer nada provisório, investimos na estrutura e ampliamos nossa rede em mais de 200 leitos”, destacou.

Rogério Lins também agradeceu o empenho dos profissionais da Saúde durante os 20 meses de funcionamento do Centro de Terapia da Covid no PS do Jardim D’Abril.