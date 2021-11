Trecho Oeste do Rodoanel e Raposo Tavares devem receber 1,3 milhões de veículos no feriadão

A CCR RodoAnel estima que ao menos 1,3 milhões de veículos utilizem o trecho Oeste do Rodoanel e o sistema Castello-Raposo entre 0h de sexta-feira (12) e meia-noite da segunda-feira (15), feriado da Proclamação da República.

No Sistema Castello-Raposo, a expectativa da CCR ViaOeste é que o movimento seja de 510 mil veículos. Já no trecho Oeste, são aguardados 807 mil veículos, com fluxo intenso na sexta-feira (12), das 15h, às 20h.

Ao longo do feriado, a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e Polícia Militar Rodoviária reforçam as ações de fiscalização nas rodovias, inclusive por meio das 74 câmeras instaladas no Sistema Castello-Raposo e dos 110 equipamentos de monitoramento no trecho Oeste do Rodoanel.

Restrições

No domingo (14) e na segunda-feira (15) o tráfego de caminhões estará proibido na rodovia Castello Branco, no sentido Capital, entre às 14h e 1h, segundo portaria SUP/DER-084-22/12/2010.

