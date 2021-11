Semana da Cultura Cristã em Barueri tem 100 horas de leitura da Bíblia

O auditório do Centro de Eventos de Barueri sediou a abertura da Semana da Cultura Cristã, na segunda-feira (8). O evento religioso, realizado pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI) com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), acontece anualmente na cidade.

O prefeito Rubens Furlan (PSDB), a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade Sônia Furlan, o vice-prefeito e secretário de Obras Beto Piteri, secretários municipais e vereadores prestigiaram a solenidade e leram versículos bíblicos.

A iniciativa conta com apoio das igrejas Presbiteriana, Assembleia de Deus, Católica Apostólica Romana e do Evangelho Quadrangular. A UIB (União das Igrejas de Barueri) e a SBB (Sociedade Bíblica do Brasil) também participam da organização.

A Semana da Cultura Cristã faz parte do calendário oficial de Barueri desde 24 de abril de 2009, conforme a Lei nº 6.575. Neste ano, a tradicional leitura ininterrupta da Bíblia vai até sexta-feira (12), quando completará 100h.

Erni Walter Seibert, diretor-executivo da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), falou da importância da Semana Cristã, que no ano passado ocorreu de maneira virtual em razão da pandemia. “Precisamos cultivar o amor a Deus e ao próximo para vivermos em harmonia”, declarou.

Mário Trimboli Júnior, o Marinho, secretário de Relações Institucionais de Barueri, afirmou que “o objetivo é unir a população para que tenhamos paz. Todas as religiões que pregam o amor são bem-vindas em Barueri”.

Durante o evento, o presbítero e maestro Reginaldo Leão, da Igreja Assembleia de Deus, regeu uma orquestra com 65 músicos e um coral com 98 vozes simultaneamente. “Não é fácil fazer as duas coisas, mas a gente estuda e se esforça para conseguir o melhor”, declarou Leão.

A abertura da Semana da Cultura Cristã contou com a apresentação dos músicos Jorginho de Albuquerque, Ítalo Queiroz, Coral Infantil sob a regência do maestro Isaac Breder, violoncelista Denise Ferrari e da Banda Regional Q 540.

