“Mau-caráter, mal intencionado”, dispara Ana Paula Renault sobre Sikêra Jr.

A ex-BBB Ana Paula Renault voltou a fazer duras críticas ao apresentador Sikêra Jr. após ele comemorar a saída dela do SBT, onde participava do programa “Fofocalizando”. “Sikêra é um mau-caráter, mal intencionado!!!”, disparou ela, no Twitter.

O apresentador da Rede TV! zombou da saída de Ana Paula Renault do SBT após ela não tirar o chapéu para ele no quadro do programa Raul Gil e compartilhou notícias que, segundo ela, são falsas, de que teria sido dispensada do SBT por causar confusões na emissora sediada em Osasco.

“Nunca imaginei que não tirar o chapéu para o Sikêra Jr fosse acender a ira desse senhor. O mesmo fez um post no Instagram sobre a minha saída do SBT estampando uma série de matérias mentirosas, boatos para tentarem me calar”, postou Ana Paula Renault no Twitter.

“O SBT soltou nota oficial desmentindo TODOS os boatos sobre a minha saída e Sikêra Jr, criminosamente, expôs as matérias mentirosas e ridicularizou a minha saída nas redes sociais. O pior: colocou o nome de Deus no meio. Seria para tanto eu apenas não ter tirado o chapéu para esse senhor?”, continuou a ex-participante do “Fofocalizando”.

