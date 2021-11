Lexa se declara no aniversário de MC Guimê: “Meu parceiro da vida, meu grande amor”

Hoje é dia de festa na casa do casal Lexa e MC Guimê. O funkeiro osasquense, que completa 29 anos nesta quarta-feira (10), recebeu uma declaração apaixonada da esposa.

No Instagram, a cantora publicou uma foto do casamento com Guimê para celebrar a data. “Feliz aniversário homem da minha vida, meu marido tão amado, MC Guimê. Esse é o sétimo aniversário que passo com você (since 2015) e chegamos em mais uma nova etapa da sua vida, que é minha também, firmes e fortes”, declarou Lexa.

“Você, cheio de tatuagens, trouxe pra minha vida um desenho novo, tudo se fez novo, especial e melhor. Eu te amo, te desejo e te quero das formas mais lindas que Deus poderia deixar”, disse. “Você é minha poesia, meu parceiro da vida e sem dúvidas meu grande amor. Parabéns amor. Da sua esposa, Léa Dantas”, concluiu a funkeira.

A declaração de amor foi respondida pelo funkeiro de Osasco: “Muito obrigado, meu grande amor. Você me faz melhor a cada dia e eu sou eternamente grato a Deus por te ter em minha vida. Te amo Sra. Dantas! Vamos comemorar”, escreveu.

O casal mora em uma mansão em Alphaville, reduto de ricos e famosos entre Barueri e Santana de Parnaíba. Recentemente, Lexa comprou um loft no mesmo bairro e celebrou a conquista nas redes sociais.

“Vamos celebrar a vida”, diz funkeiro

MC Guimê não tem costume de se expor nas redes sociais, mas decidiu aparecer na véspera de seu aniversário para falar com fãs e seguidores. “Só tenho a agradecer por poder fazer o que eu amo, por estar passando mais um ano junto com vocês, fãs, que me acompanham já de outros carnavais, são 12 anos de estrada! E [agradecer] por ter ao lado pessoas que me amam de verdade, minha família, minha esposa, meus amigos”, disse.

“Vamos comemorar. Sou de postar pouco, mas segura que ‘nóis vai tá’ postando um pouco dessa celebração de vida porque vamos celebrar a vida. I dia de amanhã só pertence a Deus”, finalizou o funkeiro de Osasco.

