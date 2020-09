Ala-pivô do Basket Osasco mira estreia no Campeonato Paulista

De olho na estreia no Campeonato Paulista, no próximo dia 3 de outubro, contra o Corinthians, o Basket Osasco segue treinando diariamente no ginásio Geodésico. O elenco mostra confiança para fazer um bom estadual.

publicidade

“Estamos muito concentrados. Sabemos que o Campeonato Paulista é um torneio de altíssimo nível, até pelas presenças de grandes times que disputam NBB, mas o nosso trabalho está sendo desenvolvido com excelência para que possamos brigar”, destacou o ala-pivô Eliel Maldonado, com exclusividade ao Visão Oeste.

O jogador falou, ainda, sobre o aspecto físico, já que todos os times ficaram sem atuar por cerca de cinco meses, antes da retomada dos treinamentos. “Acredito que todos sofreram com a parte física. O Luan (Oliveira, preparador físico) está fazendo um excelente trabalho com a gente, de forma bem intensa, para estarmos preparados não apenas para a estreia, mas visando todo o campeonato”.

publicidade

Basket Osasco contra o Corinthians, duelo da primeira rodada do Campeonato Paulista, será disputado às 19h do dia 3 de outubro. Por conta da pandemia de covid-19, os jogos não terão a presença de público nos ginásios, mas serão transmitidos ao vivo, via streaming, pela TV FPB.