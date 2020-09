Unifesp Osasco terá 100 vagas em curso de Direito a partir de 2021

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) campus Osasco vai oferecer 100 vagas para o curso de Direito, a partir do ano que vem. A novidade se deve à portaria publicada pelo Ministério da Educação, no Diário Oficial da União, na sexta-feira (18), que autoriza a abertura do curso de Direito na universidade.

“Mais uma vitória de Osasco! A Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, terá 100 vagas por ano, totalmente gratuitas, disponíveis para o curso de Direito a partir de 2021”, declarou o prefeito Rogério Lins, na noite deste sábado (19).

As obras do novo campus da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (Eppen/Unifesp), em Osasco, estão na fase final. Em breve, a universidade funcionará nas novas instalações.

