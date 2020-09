Climão: Bruno e Marrone quase não se falam em live após desentendimento

Quem assistiu a live de Bruno e Marrone, ao lado de Wesley Safadão, neste sábado (19), notou que o clima entre a dupla não é um dos melhores. Um desentendimento entre os dois durante uma live no dia 13 de setembro teria sido o motivo da tensão entre os cantores.

publicidade

As bebedeiras e os comentários de Bruno estaria deixando o parceiro irritado. Na live, Bruno, que ficou bêbado, chegou a provocar Marrone. “Para de falar de você. Você fala muito de você: minha fazenda, meu não sei o que, minha vida, vá se f…”, disse, ao interromper Marrone durante a apresentação.

O cantor Leonardo e a dupla Jorge e Mateus tentaram acalmar os ânimos, mas a tensão permaneceu. No dia seguinte, Bruno chegou a pedir perdão para o parceiro nas redes sociais.

publicidade

Já no sábado (19), durante a live com com Wesley Safadão, Bruno e Marrone quase não se falaram e o climão permaneceu. Com a confusão e o clima pesado, telespectadores e fãs da duplas temem o fim da parceria de 30 anos de carreira da dupla.