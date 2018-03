Alckmin anuncia obras de ampliação do Terminal Vila Yara em Osasco

Nesta quinta-feira (22) foi anunciada a ampliação e reforma do terminal de metropolitano da Vila Yara. O evento, que também contemplou a entrega do prédio anexo ao Hospital Regional de Osasco, contou com a participação do governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e do prefeito da cidade, Rogério Lins (PODE).

Serão investidos R$28,4 milhões na obra, que deverá ser entregue em maio de 2019. A reforma e ampliação visa aumentar a extensão das cinco plataformas dos ônibus, além de renovar o centro comercial localizado no primeiro pavimento, atendendo às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos espaços, equipamentos e instalações.

No térreo ficarão as plataformas de embarque para passageiros, bilheterias, sanitários e edificações anexas ao conjunto: guaritas de controle de acesso de veículos, gerador de energia e local fechado para armazenamento de lixo.

No centro comercial do pavimento superior serão executadas obras de renovação com a troca da cobertura e dos pisos das áreas comuns, além da reforma dos sanitários públicos, mantendo as lanchonetes, lojas, quiosques, e área reservada para alimentação. Esse pavimento também contará com uma nova praça com jardins, bicicletário, playground e equipamentos de ginástica ao ar livre. No local também funcionarão espaços de apoio, como sala de administração, sala para empresas, sala de reuniões, refeitório, vestiários e sanitários para funcionários.

Atualmente, 17 linhas metropolitanas operam no terminal Vila Yara, procedentes de Carapicuíba, Pirapora de Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Cotia, Barueri e Itapevi.