Hospital Sino Brasileiro em Osasco abre 148 vagas com salário até R$ 8.586,00

O Hospital Sino Brasileiro de Osasco, agora parte da Rede D’Or São Luiz, está contratando 148 profissionais com formação de nível médio, técnico e superior. Os salários vão de R$ 961,53 a R$ 8.586,00. As contratações são, em sua maioria, para técnicos da área de saúde e enfermeiros, mas também há vagas para setores administrativos e recepção do hospital.

Desde o ingresso da unidade na Rede D’Or – São Luiz, o Sino Brasileiro vem passando por uma grande reformulação da estrutura e do quadro do atendimento. O hospital sempre foi uma referência na cidade e da região. As oportunidades abertas agora atendem à demanda de diversas áreas do funcionamento do hospital. Para o cargo de menor salário, R$ 961,53, há quatro vagas de telefonista, com jornada de 6 horas diárias. O maior salário R$ 8.586,00, o profissional procurado é um supervisor de manutenção. Os benefícios incluem ainda vale transporte, assistência médica Sulamerica, assistência odontológica, vale alimentação de R$130,00 e refeição no local com desconto.

Entre as demais oportunidades abertas estão enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de exames, técnico de radiologia, auxiliar e analista de contas médicas, farmacêutico, entre outros. Os interessados podem obter mais informação e se candidatar no site da empresa Luandre, contratada para seleção. O link está aqui (CLIQUE).