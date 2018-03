Prefeitura de Osasco entrega uniformes escolares da rede municipal de ensino

Na segunda-feira (19), os alunos da rede municipal de ensino de Osasco começaram a receber os uniformes e materiais escolares. De acordo com a prefeitura, mais de 65 mil alunos receberão os kits.

O kit de material escolar será entregue tanto para alunos quanto professores, incluindo o EJA. A novidade deste ano é que os alunos de creche também receberão uniformes.

O prefeito Rogério Lins e a secretária de Educação, Ana Paula Rossi, iniciaram as entregas na CEMEI Nelly Grizi de Oliva, no Jardim D’Abril. Na unidade, foram entregues 166 kits de uniforme e de material escolar, atendendo 128 alunos da creche e 38 alunos da EMEI.

Na terça-feira, 20/3, alunos e professores da CEMEI Omar Ogeda Martins, no Jardim D’Ávila, receberam mais 257 kits, sendo 186 para os alunos da EMEI e 71 para os alunos da creche.

Já na quarta-feira, 22/3, o prefeito deu início à entrega dos kits e uniformes nas EMEFs. A primeira atendida foi a EMEF Luciano Felício Biondo, do Jaguaribe, onde estudam 633 alunos do 1º ap 5º ano.

Lins reforçou a informação sobre a qualidade dos uniformes e dos kits. “Fizemos uma lei que, independentemente do prefeito, a cor do uniforme será sempre verde por ela ser a cor da bandeira do município. A lei está na Câmara para votação”, disse.

Aos pais e professores, o prefeito explicou o trabalho que teve para garantir a licitação dos itens e uniformes, permitindo que a entrega fosse feita no início do ano letivo de 2018. A licitação também garante os itens para os próximos dois anos.

Em abril, a Prefeitura dará início à entrega dos uniformes de inverno.