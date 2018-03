Associação de engenheiros se manifesta sobre desabamento de casa no Novo Osasco

A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO) se manifestou sobre o desabamento da casa do Novo Osasco, que aconteceu na quarta-feira (21).

A associação ressaltou, em nota enviada à imprensa, a importância de profissionais tecnicamente habilitados na elaboração de projetos e acompanhamento de obras e reforma de imóveis de todos os tipos e tamanhos.

Veja a nota da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco:

“A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO) lamenta o ocorrido na última quarta-feira, 21/3, quando uma casa desabou, no Jardim Novo Osasco, e presta solidariedade às famílias afetadas pela tragédia. Com este triste episódio, não há como deixar de refletir, neste momento, sobre a importância da participação de profissionais tecnicamente habilitados na elaboração de projetos e acompanhamento de obras e reforma de imóveis de todos os tipos e tamanhos na cidade.

Projetos desenvolvidos e calculados por engenheiros e arquitetos evitam problemas futuros, que podem comprometer não apenas a estrutura de uma edificação, mas a vida de uma família e todo seu entorno. Felizmente, neste caso, não houve vítimas, pois a Defesa Civil de Osasco já estava no local e evacuou a área para evitar uma tragédia ainda maior.

Muitas obras residenciais no Brasil são executadas sem a contratação de um engenheiro ou um arquiteto, que se responsabiliza pela construção e mantém registros na sua Caderneta de Obras, documento indispensável para garantir a correta fiscalização de qualquer projeto. Fundamental também que sejam atestadas mediante Laudo Técnico, elaborado e assinado por profissional habilitado, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP), no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU), e, no caso de Osasco, registrado na Prefeitura do Município.

Se não houver o acompanhamento desse profissional, ampliar uma cozinha, derrubar uma parede, acrescentar pavimentos, aumentar a carga numa varanda ou qualquer que seja a atividade desenvolvida em uma obra, pode implicar problemas estruturais graves, além de dores de cabeça com as autoridades fiscalizadoras.

Esperamos que esse episódio, para além da necessária acolhida a essas famílias, que merecem toda nossa solidariedade, traga também a retomada urgente dessa discussão essencial, incentivando outros munícipes a buscarem junto aos profissionais de engenharia e arquitetura o importante respaldo para obras de qualquer natureza”.