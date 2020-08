“Aliança do Crime” é atração do Supercine de hoje (15/08) na Globo

O Supercine de hoje(15/08) vai exibir o filme Aliança do Crime na tela da TV Globo. O longa dirigido por Scott Cooper, com Johnny Depp e Dakota Johnson no elenco, vai ao ar às 01h05 deste sábado para domingo, logo após o programa “Altas Horas”.

Supercine de hoje (15/08) – “Aliança do Crime”

Sinopse: Whitey Bulger, irmão de um senador dos EUA, foi um dos criminosos mais famosos da história do sul de Boston. Ele começou a trabalhar como informante do FBI para derrubar uma família de mafiosos, mas foi traído pela agência, tornando-se um dos homens mais procurados do país. Baseado em uma história real.

Mais informações:

Título original: Black Mass

Elenco: Johnny Depp; Benedict Cumberbatch; Joel Edgerton; Dakota Johnson

Dubladores: James ‘Whitey’ Bulger: Marco Antônio Costa/ John Connolly: Philippe Maia/ Billy Bulger: Jorge Lucas/ Lindsey Cyr: Adriana Torres/ Charles Mcguire: Hercules Fernando/ Brian Halloran: Alexande Moreno/ Kevin Weeks: Duda Espinoza

Direção: Scott Cooper

Nacionalidade: Estados Unidos

Gênero: Policial

