Alphaville Tênis Clube realiza festa junina com show de Marcos & Belutti

O Alphaville Tênis Clube realiza sua tradicional festa junina nos dias 2, 3 e 4 de junho. No dia 2, o “ATC Arraiá” será realizado das 16h às 22h com destaque para o show ao vivo com a dupla Marcos & Belutti.

Os ingressos de 1° lote para o show começarão a ser vendidos amanhã (6) no Departamento Social do Clube a partir das 9h, com os seguintes valores: até 15/05 – Associado R$ 125,00 e Convidado R$ 250,00. Crianças até 12 anos não pagam.

Os valores do 2º lote (a partir de 16/05) ficarão assim: Associado R$ 175,00 e Convidado R$ 350,00. Crianças até 12 anos não pagam

Para os dias 3 e 4, a festa junina será das 13h às 20h e terá entrada gratuita para associados e convidados. Cada título terá direito até 4 convidados.

O Alphaville Tênis Clube fica na Alameda Paris, 555, Alphaville Industrial, Barueri. Telefone: 11 2188-2700.