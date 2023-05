Com mais de mil vagas em Osasco, Barueri e região, Etecs prorrogam inscrições para vestibulinho

Foram prorrogadas até o dia 15 de maio as inscrições para o vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2023. O prazo seria encerrado na próxima segunda-feira (8).

Na região, são oferecidas mais de 1.000 vagas nas Etecs de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Cotia e Santana de Parnaíba.

Para o segundo semestre, são oferecidos cursos de Logística, Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Contabilidade, Química, Enfermagem, Recursos Humanos, entre outros.

As inscrições devem ser feitas no site Vestibulinho Etec até às 15h do dia 15 de maio, com taxa de R$ 33. Já a prova está prevista para ser aplicada no dia 4 de junho.

Confira todos os cursos disponíveis nas Etecs de Osasco e região:

Osasco

Etec Prof. André Bogasian

Administração – Período: Noite – 40 vagas

Desenvolvimento de Sistemas (EaD – On-line) Período: On-line

Gestão de Projetos – Especialização (EaD – On-line) Período: On-line

Guia de Turismo – (EaD – On-line) Período: On-line

Logística – Período: Noite – 40 vagas

Marketing – Período: Noite – 40 vagas

Marketing [Cadastro Reserva – Vagas Remanescentes] Período: Noite

Recursos Humanos – Período: Noite – 40 vagas

Transações Imobiliárias – (EaD – On-line) – Período: On-line

Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II)

Contabilidade – Período: Noite – 40 vagas

Nutrição e Dietética – Período: Noite – 40 vagas

Química – Período: Noite – 40 vagas

Barueri

Etec Antônio Furlan

Desenvolvimento de Sistemas – Período: Noite – 40 vagas

Enfermagem – Período: Tarde – 40 vagas

Recursos Humanos – Período: Noite – 40 vagas

Carapicuíba

Etec de Carapicuíba

Administração (com até 20% online) – Período: Noite – 40 vagas

Contabilidade – Período: Tarde – 40 vagas

Design Gráfico – Período: Noite – 40 vagas

Processos Fotográficos – Período: Noite – 40 vagas

Recursos Humanos – Período: Noite – 40 vagas

Itapevi

Etec de Itapevi

Administração – Período: Noite – 40 vagas

Desenvolvimento de Sistemas – Período: Noite – 40 vagas

Logística – Período: Noite – 40 vagas

Cotia

Etec de Cotia

Administração – Período: Noite – 40 vagas

Comércio – Período: Noite – 40 vagas

Jandira

Etec Prefeito Braz Paschoalin

Finanças – Período: Noite – 40 vagas

Serviços Jurídicos – Período: Noite – 40 vagas

Etec Prof. André Bogasian – Extensão EE Prof. Vicente Themudo Lessa

Administração – Período: Noite – 40 vagas

Santana de Parnaíba

Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira

Desenvolvimento de Sistemas (com até 20% online) – Período: Noite – 40 vagas

Recursos Humanos – Período: Noite – 40 vagas

Etec Bartolomeu Bueno da Silva – Anhanguera

Contabilidade – Período: Noite – 40 vagas

Gestão de Projetos – Especialização (EaD – On-line) – Período: On-line

Qualidade – Período: Noite – 40 vagas