Nova passarela é instalada perto da estação de trem Amador Bueno, em Itapevi

A Prefeitura, em parceria com a ViaMobilidade, deve concluir até domingo (7) a instalação de passarela próximo à estação de trem Amador Bueno. O novo acesso, que foi feito em estrutura de aço pré-moldado, passará por testes antes de ser liberado à população.

A passarela ligará a Rua Ezequiel Antonio de Oliveira, na altura do número 700, os pedestres e usuários dos trens às Estradas do Prado e Sabiá.

“O intuito da concessionária é fechar completamente as passagens de nível na Estação Amador Bueno, uma na Estação Santa Rita, além da pavimentação em um trecho da Estrada do Prado”, explica a administração municipal de Itapevi.

Durante as obras, a Prefeitura realizou o bloqueio total da via no trecho para içamento das estruturas metálicas. Para desafogar o trânsito, a passagem de nível de Ambuitá foi aberta temporariamente.