Amanhã (23) tem seleção para 50 vagas de auxiliar de limpeza, vigilante e auxiliar de logística em Santana de Parnaíba

Nesta quarta-feira (23) serão realizadas em Santana de Parnaíba seletivas para preencher 50 vagas de auxiliar de limpeza, vigilante e auxiliar de logística.

As entrevistas começam às 10h, no PAT do Centro (Rua Quinze de Novembro) para os interessados nos cargos de vigilante e auxiliar de limpeza; e na Fatec Bartolomeu Fazendinha para auxiliar de logística.

As oportunidades são destinadas a homens e mulheres, que devem comparecer munidos de caneta, RG, CPF, PIS (se tiver), carteira de trabalho e currículo atualizado.

