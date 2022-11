Podemos, de Renata Abreu, Rogério Lins e Igor Soares, anuncia incorporação ao PSC

O Podemos, partido dos prefeitos de Osasco, Rogério Lins, e de Itapevi, Igor Soares, informou, na noite desta terça-feira (22), a sua incorporação ao Partido Social Cristão (PSC).

O anúncio foi feito pela presidente do Podemos, deputada federal Renata Abreu (SP), e pelo presidente do PSC, Pastor Everaldo. Em nota conjunta divulgada à imprensa, os partidos afirmam que “o novo conjunto de forças nasce comprometido com o Estado Democrático de Direito”.

“A união de Podemos e PSC é a união de princípios e valores. Uma união que começou em 2018, com Alvaro Dias, candidato a presidente, e Paulo Rabello, vice. Uma união que hoje se consolida de forma mais efetiva, numa proposta aprovada de forma unânime por todos os representantes de ambos os partidos”, declarou Renata Abreu.

Com a incorporação, o Podemos contará com uma bancada de 18 deputados na próxima legislatura, a oitava maior da Câmara, à frente de PDT, PSB e PSDB. No Senado, a bancada será de sete parlamentares. Serão 48 deputados estaduais, 198 prefeitos, entre eles Rogério Lins e Igor Soares, e 3.045 vereadores em todo o Brasil.

Leia a íntegra da nota:

“Podemos e Partido Social Cristão (PSC) decidem se unir em uma só legenda. O novo conjunto de forças nasce comprometido com o Estado Democrático de Direito, o fortalecimento do pacto federativo, a harmonia entre os poderes, o desenvolvimento econômico voltado à inclusão social, com responsabilidade fiscal e respeito ao meio-ambiente, e com todos os valores éticos e morais, enfim, que historicamente conformam o comportamento do povo brasileiro.

