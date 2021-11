Amanhã (27) tem Festival do Xadrez em Barueri

Neste sábado (27), às 9h, será realizado o Festival de Xadrez Barueri 2021, na Biblioteca Municipal Eny Cordeiro (rua Ricardo Peagno, 10 – Vila Iracema). O torneio marcará o encerramento do ano letivo dos alunos da Oficina de Xadrez, ministrada pelo professor Fernando Barboza.

Os alunos competirão entre si numa disputa de raciocínio lógico e muita estratégia. Organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, o torneio tem por objetivo incentivar a prática cultural, aumentar a força dos jogadores e propiciar a confraternização dos enxadristas de Barueri, bem como apontar os campeões da categoria em disputa.

As inscrições gratuitas serão feitas no dia da competição. O campeonato será disputado em sete rodadas. Será permitido o bye-ausente apenas na 1ª rodada, desde que comunicado à direção do campeonato com antecedência. Nessa condição, o jogador levará a metade dos pontos em disputa (meio ponto).

O torneio será disputado em sete rodadas pelo sistema suíço de emparceiramento, cada categoria será separada havendosete torneios simultâneos. O Ritmo de jogo será de 30 minutos KO (sendo 15 minutos para cada jogador).

O Festival contará com limitação de jogadores e oferecerá como premiação um certificado que vai do primeiro ao 10º colocado.

Confira os horários das rodadas do Festival de Xadrez em Barueri:

Congresso Técnico: – 09h30

1ª Rodada – 10h

2ª Rodada – 10h45

3ª Rodada – 11h20

Parada para o almoço – 12h às 13h

4ª Rodada – 13h

5ª Rodada – 13h45

6ª Rodada – 14h20

7ª Rodada –15h

Premiação – 15h45

Os horários de cada rodada poderão sofrer pequenas alterações conforme o andamento do torneio.