Vídeo de Doria dançando com Claudia Leitte viraliza e web reage: “Tem molejo”

Um vídeo do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), viralizou nas redes sociais. Nesta sexta-feira (26), Doria compartilhou as imagens em que aparece ao lado de Claudia Leitte.

“Já que está bombando nas redes, resolvi contribuir e dar mais audiência ao vídeo. Me divirto com essas coisas [risos]”, brincou Doria, no Twitter.

De acordo com Doria, o vídeo refere-se ao evento Natal Solidário de 2019. “Nesse ano, arrecadamos mais de R$ 2 milhões para doar aos mais pobres e vulneráveis”, escreveu o governador.

Mas o que chamou a atenção dos internautas foi o gingado de Doria dançando. “Tem molejo, ein”, disse um. “Dançou como se fosse um boneco de Olinda”, brincou outro internauta. “Dance bem, dance mal, dance sem parar”, disse outro. “Liberte a Lady Gaga que habita em você”, disse outro.

Já que está bombando nas redes, resolvi contribuir e dar mais audiência ao vídeo…rsrsrs Me divirto com essas coisas 😂😂😂 Obs: Esse era o evento Natal Solidário de 2019. Nesse ano, arrecadamos mais de R$ 2 milhões para doar aos mais pobres e vulneráveis. 🙏😊 pic.twitter.com/aEPDBCwBWC — João Doria (@jdoriajr) November 26, 2021