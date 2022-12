Amor Se Doa realizará campanhas de doação de sangue em Cotia

A Ong Amor Se Doa está com a agenda de doações aberta para novas campanhas que serão realizadas em Cotia.

A primeira será nos dias 13 e 14 de dezembro na Câmara Municipal de Cotia (Rua Batista Cepelos, 91, Centro). No dia 13 será das 9h às 15h; e no dia 14 será das 9h às 13h. A campanha será em parceria com o Hemocentro São Lucas e o vereador Edson Silva.

Já a segunda campanha em Cotia será no dia 17, na Academia Lance Sport (Rua Paranapanema, 100, Jardim Rio das Pedras), das 9h às 15h. A campanha será em parceria com o H. Hemo e o Banco de Sangue de São Paulo.

Para participar e ajudar a salvar vidas é preciso se cadastrar no link que está na página da Ong no Instagram @amorsedoa.