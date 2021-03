Andressa Urach surge tomando mamadeira no colo do marido e web reage: “não dá pra crer”

A modelo Andressa Urach virou piada na web após aparecer tomando mamadeira no colo do marido Thiago Lopes, na noite deste domingo (21). “Colocando meu amorzinho pra dormir”, escreveu ele na legenda da foto publicada no Instagram.

Thiago havia postado a foto de uma mamadeira e deixou fãs e seguidores curiosos: “Adivinhem para quem é a mamadeira?”, disse em na publicação anterior. Alguns internautas chegaram a especular uma possível gravidez, que foi descartada em seguida, com a foto de Andressa no colo do marido, com quem se casou em dezembro.

A publicação rendeu uma enxurrada de comentários e piadas. “Tem coisas que não dá para crer”, disse um internauta. “Impressionante o que as pessoas fazem para conseguir curtidas”, criticou outro. “Quem tem limite é município”, brincou um seguidor. “Andressa na sua idade você deveria mamar em outro lugar”, escreveu outro.

A modelo, que rompeu com a Igreja Universal no ano passado e retornou ao Miss Bumbum como sócia e garota propaganda recentemente, chegou a curtir o comentário de um seguidor explicando que ela tem o hábito de beber leite com achocolatado na mamadeira.

