Rompida com igreja, Andressa Urach é a nova garota propaganda do Miss Bumbum: “A gigante acordou”

A velha Andressa Urach está de volta. A modelo, que frequentou a Igreja Universal até o ano passado, acaba de anunciar que é a nova garota propaganda e sócia do concurso Miss Bumbum Brasil, no qual se consagrou vice-campeã em 2012.

Para contar a novidade, Andressa publicou um vídeo no Instagram nesta segunda-feira (22), em que aparece trocando um vestido longo por uma roupa com as cores da bandeira do Brasil e deixa os glúteos à mostra. Na publicação, também são exibidas fotos de um ensaio sensual feito pela modelo para anunciar a parceria.

“Estou de volta ao Miss Bumbum, o maior concurso do Brasil e do mundo. Agora eu sou garota propaganda e também sócia do concurso. Estou ansiosa para conhecer as candidatas desta edição especial de 10 anos”, escreveu Urach.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Urach (@andressaurachoficial)

A novidade rendeu uma enxurrada de comentários dos internautas. “Uma vez Andressa, sempre Andressa”, disse um seguidor. “Aí quando sofrer de novo vai querer virar crente”, comentou outro. “Estou incrédulo!”, disse outro internauta. “A gigante acordou”, escreveu outro.

Desde que deixou a Universal, a modelo passou a mudar o seu estilo de vida, aparecendo mais loira, com mais maquiagens e roupas mais ousadas. No domingo (21), Urach publicou uma foto em que aparece fazendo o retorque de uma tatuagem que tem na coxa e manda uma recado aos críticos: “Pecado é julgar e machucar as pessoas com as palavras”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Urach (@andressaurachoficial)

“Não entendi mais nada. Ela não estava removendo??? Quanto tempo eu dormi???”, questionou um seguidor. “Enfim a hipocrisia”, escreveu outro. “Cadê aquela menina com brilho nos olhos, fala mansa e suave, Incentivando coisa boa? RIP”, lamentou uma seguidora.