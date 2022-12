Antiga gráfica do Enem, em Osasco, vai leiloar imóveis e maquinários avaliados em R$ 224 milhões

Três anos após decretar falência, a RR Donnelley Editora e Gráfica, localizada em Osasco, realizará um leilão de bens avaliados em R$ 224 milhões. A empresa era uma das principais gráficas especializadas na impressão de livros no país e tinha no portfólio a impressão dos cadernos da prova do Enem.

Um ano antes da pandemia do covid-19, em abril de 2019, a editora decretou falência e encerrou as atividades no Brasil depois de 25 anos de atuação. Na época, parte dos trabalhadores realizaram protestos na rodovia Anhanguera, em Osasco, após o anúncio de falência. Em nota enviada à imprensa, a editora alegou ter sido mais uma vítima da crise do mercado editorial, e por isso, não conseguiria arcar com a folha de pagamento dos mais de 600 funcionários ativos na época.

Assim como a RR Donnelley, outras como Abril e Saraiva também foram impactadas pela crise editorial no mercado de livros no Brasil, recorrendo à recuperação judicial para o pagamento de dívidas.

Bens são avaliados em mais de R$ 224 milhões

Os bens avaliados em mais de R$ 224 milhões estão divididos em: imóvel industrial com área de 30.000 m² com maquinário em Osasco (R$ 108.336.768,97); veículos, maquinários e outros equipamentos industriais em Barueri e avaliados em cerca de R$ 56 milhões; outro imóvel industrial localizado em Blumenau, Santa Catarina, com 33.000 m² e maquinário, avaliado em R$ 56 mil; e dois conjuntos comerciais localizados em Recife, capital do Pernambuco, avaliados em mais de R$ 3 milhões.

O leilão será iniciado no dia 10 de janeiro em primeira chamada e será encerrado no dia 20 de janeiro, prosseguindo para a segunda chamada que se encerra no dia 30 de janeiro, e por fim, a terceira chamada, que encerrará no dia 13 de fevereiro, a partir das 14h30. Os leilões serão conduzidos por Fernando Cerello, leiloeiro oficial da Mega Leilões.

Os interessados em vistoriar o imóvel e os bens deverão enviar uma solicitação por escrito no e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Para saber mais, acesse o site da leiloeira e confira o edital.

Serviço

Leilão de bens do RR Donnelley Editora e Gráfica

Data: 10/01 – primeira praça; 2ª praça – 20/01 – segunda praça; 3ª praça – 30/01

Onde: www.megaleiloes.com.br/ML23723