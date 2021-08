Após escola de Alphaville, Simony também é processada por não pagar enxoval do filho

Além da dívida de R$ 86,5 mil que Simony tem com uma escola particular em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, a cantora é alvo de outra ação na Justiça. Ela estaria sendo processada por não ter pago o enxoval do filho caçula, Anthony, que hoje tem 8 anos.

Em 2013, Simony viajou para os Estados Unidos com o então marido Patrick Silva e contratou o serviço de assessoria de compras de Priscila Goldenberg para montar todo o enxoval do bebê, segundo informações da colunista Fábia Oliveira. No dia das compras, Simony teria tentado pagar com o cartão, mas a transação não foi autorizada.

A cantora pediu o cartão de Priscila Goldenberg emprestado e teria garantido que reembolsaria o valor gasto assim que retornasse ao hotel. Oito anos depois, a assessora ainda aguarda o dinheiro.

Atualmente, o valor das compras da cantora estaria em aproximadamente R$ 4,9 mil. Na ação judicial, Priscila pede que os bens de Simony sejam apreendidos até que a dívida seja quitada.

