Após reforma antigo Fórum de Barueri conta com Centro de Apoio à Vítima e Cejusc

A reforma do prédio Desembargador Breno Caramuru Teixeira, no Jardim dos Camargos, em Barueri, foi entregue ontem (20). Com as melhorias, o espaço que abrigava o antigo Fórum da Comarca da cidade agora conta com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), o Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi), entre outros serviços.

A Apatej, por meio de seu presidente, Ednaldo Batista, esteve presente à cerimônia que contou também com as presenças do prefeito de Barueri, Rubens Furlan; do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Ricardo Mair Anafe; e do juiz diretor do fórum da Comarca de Barueri e titular da 1ª Vara Cível, Bruno Paes Straforini.

Totalmente revitalizado, o espaço abrigará, além do Cejusc e Cravi, dois cartórios eleitorais do município e uma unidade da Central de Penas e Medidas Alternativas (CPMA).

Durante seu discurso, o presidente do Tribunal elogiou o trabalho e o ambiente que vislumbrou na Comarca. Ele aproveitou para falar também sobre os precatórios, que entre depósitos e levantamento estão hoje em quatro meses. “Estamos diminuindo muito o prazo. Estou falando em termos de Upefaz, que é a maior concentração de precatórios do Brasil, e da própria Depre”, destacou.

Anafe lembrou ainda da nomeação de 1.578 servidores que não atingiu a 1ª e a 4ª RAJs, mas que a ideia é que haja igual nomeação para essas regiões administrativas no próximo ano.

Ednaldo Batista destacou que a reforma do espaço chega em boa hora visto que trará mais conforto e dignidade aos servidores, e com isso um atendimento mais digno aos jurisdicionados. “Podemos dizer que somos muito privilegiados por contar com uma estrutura desse porte. A Apatej tem trabalhado para que todas as comarcas do Estado tenham esse mesmo padrão”, avaliou.

Participaram também da cerimônia o presidente da Câmara de vereadores de Barueri, Toninho Furlan; o presidente da Seção de Direito Privado, desembargador Artur César Beretta da Silveira; o coordenador da 4ª Circunscrição Judiciária – Osasco, desembargador Eduardo Cortez de Freitas Gouvêa; entre outras autoridades.